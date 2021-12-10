Генерал-лейтенант Демин: в России создают новые РЛС загоризонтного обнаружения для ВКС РФ

Москва, 10 декабря. Российские специалисты приступили к разработке новых радиолокационных станций (РЛС) загоризонтного обнаружения, подобных РЛС «Контейнер», сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

По его словам, в ближайшее время новейшие РЛС загоризонтного обнаружения поступят на боевое дежурство в подразделения Воздушно-космических сил России. Они будут предназначены для контроля ситуации на восточном, южном и западном направлениях.

Он уточнил, что в настоящее время станция «Контейнер» круглосуточно действует в составе ВКС РФ. Станция способна за день отследить более 10 тысяч воздушных целей разного класса, в том числе гиперзвуковые ракеты, стелс-истребители и стратегические беспилотники.

«Получаемая информация является важной при оценке общей разведывательной обстановки», — подчеркнул генерал-лейтенант эффективность РЛС «Контейнер».

Перспективные системы противовоздушной обороны С-550 смогут обнаруживать и ликвидировать межконтинентальные ракеты, баллистические и орбитальные цели, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что Минобороны России разместит на Дальнем Востоке эффективные РЛС «Резонанс-Н» для отслеживания авиации и ракет.