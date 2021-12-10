Более 20 модернизированных танков Т-80БВ поступили на вооружение Тихоокеанского флота

Москва, 10 декабря. Подразделения береговой обороны Тихоокеанского флота (ТОФ) получили на вооружение очередную партию модернизированных танков Т-80БВ.

Новые бронемашины в количестве свыше 20 единиц повысят ударные возможности морской пехоты ТОФ, сообщили в пресс-службе флота.

«Эшелон с боевой техникой накануне прибыл на одну из железнодорожных станций Владивостока. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставлены в автопарк соединения», — сказано в опубликованном релизе.

Танки Т-80БВ адаптированы к эксплуатации в экстремальных погодных условиях и могут проехать на одной заправке топливом до 500 километров. В 2018-2019 годах в морскую пехоту ТОФ уже поступило 20 танков этого типа.

Ранее стало известно об усилении обороны Курильских островов береговыми ракетными комплексами «Бастион». О поступательном развитии российского танкостроения и производстве новых видов тяжелой военной техники сообщал телеканал «360».