Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 10:03
10:02
Наука
Nature: найдена новая экзопланета размером в десять раз больше Юпитера
10:01
Политика
Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией
10:01
Спорт
Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
09:59
Общество
Петербуржцы увидели «кровавый» рассвет в ожидании новых погодных катаклизмов
09:55
Происшествия
Частный вертолет попал в снежный вихрь перед аварийной посадкой в Бурятии
09:52
Экономика
Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году
09:52
Происшествия
Ударивший полицейского боец ММА сбежал из петербургского ОМВД
09:50
Политика
Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО
09:49
Наука
Парижский институт мозга заявил, что интервальный сон улучшает творческое мышление
09:48
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 20 модернизированных танков Т-80БВ поступили на вооружение Тихоокеанского флота

Армия
Более 20 модернизированных танков Т-80БВ поступили на вооружение Тихоокеанского флота
 /  Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Москва, 10 декабря. Подразделения береговой обороны Тихоокеанского флота (ТОФ) получили на вооружение очередную партию модернизированных танков Т-80БВ.

Новые бронемашины в количестве свыше 20 единиц повысят ударные возможности морской пехоты ТОФ, сообщили в пресс-службе флота.

«Эшелон с боевой техникой накануне прибыл на одну из железнодорожных станций Владивостока. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставлены в автопарк соединения», — сказано в опубликованном релизе.

Танки Т-80БВ адаптированы к эксплуатации в экстремальных погодных условиях и могут проехать на одной заправке топливом до 500 километров. В 2018-2019 годах в морскую пехоту ТОФ уже поступило 20 танков этого типа.

Ранее стало известно об усилении обороны Курильских островов береговыми ракетными комплексами «Бастион». О поступательном развитии российского танкостроения и производстве новых видов тяжелой военной техники сообщал телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Более 20 модернизированных танков Т-80БВ поступили на вооружение Тихоокеанского флота
тоф танки т-80
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать