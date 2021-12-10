Ефим Шифрин много лет скрывал свой брак

Москва, 10 декабря. Артист эстрады и юморист Ефим Шифрин несколько десятилетий скрывал свой брак. Хоть отношения и не увенчались успехом, актер все же был женат.

Долгое время ходили слухи, что Шифрин — «вечный холостяк». Но, как выяснилось, артист все же один раз был в загсе не в качестве гостя, а жениха. О браке 65-летнего юмориста однажды рассказала телеведущая Ангелина Вовк. По ее словам, в молодости Шифрин связал себя семейными узами.

Сам артист высказался о браке в эфире программы «Судьба человека». Тогда юморист подтвердил, что был женат в 26 лет. Однако брак оказался скоротечным, а назвать его удачным нельзя. Бывшую супругу Шифрин вычеркнул из своей жизни, поэтому ее имя называть не стал.

В эфире программы «Привет, Андрей!» показали архивный материал, выпущенный в 1993 году в одной из газет. Статья с заголовком «Хлебосольный холостяк» рассказывала, что после развода с супругой юморист отправился на отдых в Арабские Эмираты. Шифрин, комментируя публикацию, был шокирован и поинтересовался, откуда журналисты нашли эту статью.