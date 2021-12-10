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Депутат Госдумы Шеремет предостерег Украину от провокаций в Керченском проливе

Политика
Депутат Госдумы Шеремет предостерег Украину от провокаций в Керченском проливе
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 10 декабря. Украинские корабли ждет незавидная участь, если они попытаются прорваться через Керченский пролив. Об этом предупредил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

ФСБ ранее сообщила, что утром 9 декабря судно «Донбасс» вышло из Мариуполя и двинулось в сторону Керченского пролива. На украинском корабле сообщили, что не собираются проходить через него.

«За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», — сказал Максим Шеремет.

Госпогранслужба Украины информировала, что не знает о маневре «Донбасса». Российская сторона требовала, чтобы корабль изменил курс. В итоге судно развернулось обратно.

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украина Шеремет крым госдума керченский пролив
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