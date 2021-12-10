Появился первый трейлер экранизации игры Halo

Лос-Анджелес, 10 декабря. Американский стриминговый сервис Paramount+ представил первый официальный трейлер сериала, созданного по компьютерной игре в жанре шутер Halo.

Ролик показали на церемонии награждения премии The Game Awards 2021. Премьера телешоу запланирована на начало 2022 года, однако точная дата релиза пока неизвестна.

В игре главным действующими лицами являются суперсолдат Мастер Чиф и его компаньон — искусственный интеллект Кортана. Вместе с другими военными проекта «Спартанцы» они борются за выживание человеческого вида против хищных инопланетян. Первая часть серии вышла в 2001 году.

В грядущем сериале сыграли Пабло Шрайбер («Охота на воров», «Человек на Луне»), Наташа Макэлхоун («Блудливая Калифорния», «Мистер Черч»), Джен Тейлор («Наследство», «Грабь награбленное») и другие известные артисты.

Ранее компания Sony Pictures Entertainment подогрела интерес зрителей к блокбастеру «Морбиус». В Сети появился свежий трейлер с исполнителем главной роли Джаредом Лето. Премьера картины запланирована на январь.