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Курс доллара снижается на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Курс доллара снижается на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Стоимость американской валюты продолжает снижаться на открытии торгов Мосбиржи 10 декабря.

Курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» составил 73,66 рубля. Снижение относительно вчерашних торгов составило 3 копейки. Курс евро повысился на 7,42 коп. и закрепился на позиции в 83,27 рубля.

Старт торговой сессии 9 декабря начался с ослабления рубля, однако по итогам дня отечественное платежное средство смогло продемонстрировать рост. Основными драйверами стабилизации экономики России остаются высокие цены на энергоресурсы и неопределенность иностранных инвесторов.

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Все новости / Экономика / Курс доллара снижается на старте торгов Мосбиржи
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