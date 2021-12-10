Курс доллара снижается на старте торгов Мосбиржи

Москва, 10 декабря. Стоимость американской валюты продолжает снижаться на открытии торгов Мосбиржи 10 декабря.

Курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» составил 73,66 рубля. Снижение относительно вчерашних торгов составило 3 копейки. Курс евро повысился на 7,42 коп. и закрепился на позиции в 83,27 рубля.

Старт торговой сессии 9 декабря начался с ослабления рубля, однако по итогам дня отечественное платежное средство смогло продемонстрировать рост. Основными драйверами стабилизации экономики России остаются высокие цены на энергоресурсы и неопределенность иностранных инвесторов.