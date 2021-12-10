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Режиссер «Сватов» Яковлев назвал точную дату выхода сериала

Общество
Режиссер «Сватов» Яковлев назвал точную дату выхода сериала
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 10 декабря. Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев обрадовал поклонников, раскрыв дату премьеры. Он сообщил, что украинские зрители увидят первую серию седьмого сезона «Сватов» 20 декабря.

Новый сезон снимали несколько лет. Завершить проект не давал ряд обстоятельств, в том числе обрушившаяся на весь мир пандемия коронавируса. Летом стало известно о завершении работы над сериалом.

Теперь появились правдивые и точные сведения о премьерном показе седьмого сезона «Сватов». По словам Яковлева, первый эпизод будет доступен в конце этого года.

«Уже 20 декабря на «1+1» премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube», — указал Яковлев на своей странице в Instagram.

Актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валентины Будько, рассказала о продолжении работы над проектом. Съемки «Сватов» уже идут в Белоруссии. Артистка, разревевшаяся из-за прекращения работы над шоу, призналась, что рада вновь вернуться к роли своей героини.

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премьера яковлев сериал сваты
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