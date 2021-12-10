Росстат зафиксировал подорожание бензина выше инфляции

Москва, 10 декабря. Федеральная служба государственной статистики сообщает, что ценник на бензин с начала этого года возрос почти на 10%.

За период с начала года по 6 декабря стоимость бензинового топлива увеличилась на 9,3%. Это выше уровня инфляции за аналогичный период, — он равняется 7,57%, подсчитали в Росстате.

Дизель продемонстрировал не такие высокие темпы прироста в цене. Соответствующее топливо прибавило за рассматриваемый временной промежуток 8,25%, что близко к инфляции.

Примечательно, что представители Министерства энергетики ранее заявляли, что правительство не допустит ценового роста в топливном сегменте выше инфляционного давления в текущем году. Как считают в ведомстве, нынешнее состояние бензинового российского рынка стабильно, так как он обеспечен необходимым сырьем.

Если рассматривать промежуток с 30 ноября по 6 декабря, то цена бензина выросла на 0,57%, а уровень инфляции составил за неделю 0,07%. Ценник на дизтопливо повысился на 0,36%.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в октябре заявлял, что бензин стоил бы на 10 рублей дороже текущего предложения, если бы не существовало демпферного механизма.