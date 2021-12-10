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Новые танки Т-72Б3М поступили на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 09:22
Армия
Новые танки Т-72Б3М поступили на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Душанбе, 10 декабря. Партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступила на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Машины оснащены новыми двигателями, а также комплексами пассивной и активной защиты. Все танки обладают системами связи «АкведУк» и многоканальными прицелами «Сосна-У» с тепловизорами.

«Батальон модернизированных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» работает над созданием скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит орудие калибра 152 миллиметра, которое будет обладать повышенной скорострельностью.

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россия таджикистан военная база танки Т-72Б3М
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