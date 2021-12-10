Военнослужащие ВКС РФ получат три дивизионных комплекта «Панцирь-С» до конца 2021 года

Москва, 10 декабря. Три дивизионных комплекта зенитно-пушечного комплекса «Панцирь-С» передадут в войска Воздушно-космических сил России до конца 2021 года, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

По его словам, в 2021 году свыше 20 образцов боевой техники поступили на вооружение радиотехнических войск. Новые радиолокационные станции (РЛС) способны отслеживать любые виды воздушных целей, в том числе гиперзвуковые снаряды и стелс-истребители. Одновременно они могут обнаруживать более 200 различных воздушных объектов.

«В этом году в войска противовоздушной и противоракетной обороны из предприятий промышленности поставлены два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 и первая зенитная ракетная система с повышенными боевыми возможностями - С-350, а также более 600 зенитных управляемых ракет различного типа», — добавил он.

Занятия по огневой подготовке с экипажами модернизированных танков Т-72Б3 состоялись на полигоне полигоне «Цугол». В рамках тренировки бойцы проверили работу 125-миллиметровых пушек, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что Россия и Бразилия обсудили возможную сделку по покупке зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом заявил замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук.