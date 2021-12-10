Экс-глава МИД Украины Климкин: «На Западе к нам стало гораздо меньше доверия»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече в Киеве оценил промежуточные внешнеполитические итоги управления страной Владимиром Зеленским. По мнению экс-главы МИД, за это время Украина стала объектом политических манипуляций Запада в политической игре с Россией — Киеву нужно срочно повышать субъектность. Правда, каким образом это сделать, Климкин не сказал, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение нашего киевского корреспондента может не совпадать с позицией редакции.

Для общения с киевской прессой экс-глава МИД Павел Климкин выбрал Украинский кризисный медиа-центр — здание неподалеку от майдана Незалежности, в котором раньше располагался Музей Ленина. В этом было что-то символическое: ярый представитель украинской «партии войны» — в бывшем мемориале Ильича. Себе в компанию он выбрал двух девушек-экспертов — Алену Гетьманчук, главу центра «Новая Европа», и аналитика Марию Золкину.

В первую очередь экс-министр по просьбе журналистов подвел итоги недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с точки зрения Украины. Как истинный «ястреб», он заявил, что ничего хорошего от России ожидать все равно не стоит.

«Россия кое-что получила: из проекта оборонного бюджета США исчезли дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2», а также против российского суверенного долга. Конечно, они туда еще могут вернуться, ведь Байден последовательно ведет политику кнута и пряника в отношении России, — заявил бывший министр. — В последнее время США стали повышать ставки. В целом эта тактика верна, но несет в себе угрозы эскалации. Поэтому решение поддерживать постоянный диалог по линии США — Россия для Украины — новость еще не явно хорошая, но обнадеживающая», —заявил Климкин.

Он назвал «реальным успехом Байдена», что президент США переговорил с европейскими лидерами и до и после беседы с Путиным.

«Очень важно, что Джо Байден и до и после встречи поговорил с европейскими лидерами. Это определяющая вещь и реальный успех Байдена. Может, не такой успех, как нам хотелось бы. Но этот успех тоже является элементом «пакета сдерживания», — сказал Климкин. — Но давайте не расслабляться, особенно с Россией. Не нужно недооценивать врага. Москва всегда искала слабину у противника. И если ее находила, то никогда не теряла времени, чтобы действовать».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Корреспонденту ФАН Климкин показался ухоженным невысоким человеком, который с важным лицом умеет говорить довольно банальные вещи. Только он мог назвать «успехом» Байдена факт, что европейцы старались держать его на контроле до и после встречи с лидером России. Ведь на Западе, как полагает корреспондент ФАН, многие всерьез переживали, сможет ли пожилой президент Америки удержать позиции в поединке с таким мастером переговоров, как Путин.

Далее слово взяли девушки-аналитики, презентовавшие свое видение внешней политики Зеленского за 2,5 года его каденции. Как отметила глава аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук, в ходе предвыборной кампании было сложно понять, является ли Зеленский оппонентом евроатлантического курса или наоборот — его сторонником.

«На наш взгляд, внешняя политика Украины за 2,5 года формировалась под влиянием переговоров по Донбассу или их отсутствия. Эта тема прямо влияла на все остальные действия во внешней политике. Здесь у Зеленского всегда было обостренное чувство важности проявления уважения к Украине со стороны международных партнеров. Сам Зеленский часто называл это субъектностью, — сообщила Гетьманчук. — Кроме того, у нашей внешней политики был ярко выраженный бизнес-характер, акцент на экономическую дипломатию. Говоря простым языком — поиск денег на развитие государства. Это становится все большим приоритетом Зеленского. Еще один признак внешней политики президента — человекоцентричность».

Увы, аналитик не упомянула, что субъектностью в геополитике называется не показное уважение со стороны партнеров, а учет ими интересов страны. С этим у Украины пока очень скверно — ее интересы, на взгляд корреспондента ФАН, никто не спешит учитывать. Даже президент США после переговоров с РФ по Украине выделил время на разговор с самим Зеленским только пару дней спустя.

С поиском инвестиций у действующей киевской власти тоже не очень задалось — несмотря на визиты Зеленского в ОАЭ, Катар и другие небедные государства, никто из них не решился вложить деньги в экономику Украины. Сегодня на Банковой огромным бизнес-успехом называют то, что удалось наладить регулярный турпоток на Украину из Саудовской Аравии и теперь тысячи саудитов сорят деньгами в Киеве. Впрочем, ничего из этого Гетьманчук произнести не решилась.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Климкин отметил, что за 2,5 года во внешней политике Украины стало больше эмоций и заявлений.

«К нам на Западе стало гораздо меньше доверия. Наши партнеры очень часто не понимают, есть ли у Украины хоть какой-то план и стратегия. Неопределенность во всей внешней политике Украины хорошо видна снаружи. Почти все действия, которые предпринимает нынешняя власть, являются спонтанными и лихорадочными, — заявил Климкин. — Находясь под сильным давлением великих держав, власти должны по-новому проанализировать сферу нацбезопасности. У нее есть много стратегий, но мало реальных шагов. А в сфере внешней политики наша игра сегодня крайне ограничена», — подчеркнул экс-министр иностранных дел.

По словам ведущего аналитика фонда «Демократические инициативы» Марии Золкиной, урегулирование конфликта в Донбассе было одной из ключевых тем предвыборной кампании Зеленского.

«Если взглянуть на результаты урегулирования конфликта в Донбассе, которых достигли Зеленский и его команда, то они явно не отвечают былым амбициям. Фактически со второй половины 2020-го, то есть уже полтора года, переговоры находятся в тупике», — рассказала она.

Аналитик разделила политику Зеленского по урегулированию в Донбассе на три этапа. Первый этап: с середины 2019-го по начало 2020-го, когда Россия сделала ряд политических авансов Украине. Их целью было проверить, реально ли Зеленский заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Однако даже через 2,5 года ОБСЕ не смогла подтвердить отвод сил и вооружений в Станице Луганской с подконтрольной Украине стороны. То есть фактически это была односторонняя акция. Второй этап политики Зеленского — с весны до конца осени 2020 года. Тогда переговоры с РФ вернулись в классический «нормандский формат». Украина пыталась дипломатически укрепить свои позиции — привлекая для переговоров украинских переселенцев из Донбасса. Это не привело к прорыву, и переговорная позиция украинской стороны стала понятна: мы не готовы идти на политические уступки. Третий этап — это конец 2020-го и весь 2021-й: Россия ушла от попыток договариваться с Зеленским. Нынешний год фактически абсорбировал вопрос урегулирования в Донбассе в более широкую международную повестку, в переговоры между Россией с Западом», — констатировала Золкина.

При этом киевские политологи умолчали о том, что именно Украина наотрез отказывается выполнять свою часть Минских соглашений. Киев не готов предоставить автономный статус Донбассу, тем более — закрепить это в конституции. Впрочем, даже упоминать о том, что Украина может быть в чем-то виновата, здесь считается моветоном. Напоследок аналитики выразили осторожное опасение, что по итогам переговоров с РФ Америка может начать вынуждать Украину пойти на компромисс с Москвой. Было видно, что пока об этом в Киеве даже думать не хотят.

8 декабря представители администрации США после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина предположили: Вашингтон будет давить на Украину, чтобы та официально дала автономию Донбассу. То есть выполнила политическую часть Минских соглашений, которая предусматривает особый статус региона. Задача Байдена в этом случае — побудить Украину принять сложившееся положение дел на востоке, отметило агентство Associated Press. Также, по данным агентства, в Госдепе США после переговоров сообщили Киеву, что Украина не вступит в НАТО еще как минимум десять лет.