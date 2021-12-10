Политолог Дзермант указал на выигрыш Крыма от воссоединения с Россией

Симферополь, 10 декабря. Крым оказался в выигрыше от воссоединения с Россией, регион активно и динамично развивается. Об этом сообщил представитель белорусской делегации и политолог Алексей Дзермант.

Белорусская делегация в составе пяти человек посетила Крым. В пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия — Белоруссия».

Дзермант отметил активное развитие полуострова. По его словам, воссоединение с Россией пошло на пользу Крыму.

«Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения. Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова», — указал белорусский политолог в интервью РИА Новости.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на законное волеизъявление крымчан стать частью РФ, Украина считает Крым украинским. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.