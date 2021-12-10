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Россияне согласились с утверждением Путина о геноциде в Донбассе

Политика
Россияне согласились с утверждением Путина о геноциде в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 декабря. Ситуация в Донбассе напоминает геноцид. Об этом в ходе президентского Совета по правам человека заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что события, которые сейчас происходят на востоке Украины, видят и понимают все. Россияне через комментарии на сайте информационного агентства ТАСС.

«Только что Зе (Зеленский — Прим. ред.) выдал указ об уголовной ответственности тех, кто на Донбассе взял российское гражданство. Это что? Дружественный шаг? Карать и карать — вот их принцип!» — написала Вера Ю.

Пользователь Внимательный Гражданин считает, что со временем территория Украины сожмется до Галиции. Уже в этой форме власти смогут там строить страну с чистым украинским, прозападным настроением и прочими прелестями нацистского Киева.

«Верно, господин президент. Пора возвращать принадлежащие нам территории и защищать живущих на них людей», — поделился мнением Николай Е.

Наталья К. подчеркнула, что с Путиным определенно согласны в ЛДНР. За эти годы они набрали столько доказательств геноцида, что хватило бы ни на один Нюрнбергский процесс.

Ранее президент РФ заявил, что страны Североатлантического альянса хотели бы превратить Россию в Московию. Однако русский народ не имеет в этом никакой заинтересованности.

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путин донбасс геноцид
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