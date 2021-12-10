Предпринимателя из Красноярска обвинили в контрабанде леса в Китай на 4 млн рублей

Красноярск, 10 декабря. Красноярский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в контрабанде леса в Китай.

Прокуратура установила, что предприниматель в рамках внешнеэкономической деятельности дважды в течение 2020-2021 годов осуществил незаконный экспорт в Китай лесной продукцию на сумму свыше семи миллионов рублей. При этом в таможню он предоставил поддельные документы о внешнеэкономической сделке, что повлекло декларирование товара и неуплату таможенных платежей на сумму более четырех миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье УК «уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере и контрабанда стратегически важных ресурсов». Основанием для его инициирования стали результаты проведенной транспортной прокуратурой проверки исполнения таможенного законодательства. Дело по существу рассмотрит Кировский районный суд Красноярска.

Ранее Иркутская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде леса в Китай на 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.