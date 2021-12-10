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Пожар вспыхнул в штаб-квартире движения «Ан-Нахда» в Тунисе

Весь мир
Пожар вспыхнул в штаб-квартире движения «Ан-Нахда» в Тунисе
Пресс-служба МЧС по Архангельской области  / 

Тунис, 10 декабря. Многочисленные очевидцы распространили в социальных сетях фотографии и видеозаписи пожара, вспыхнувшего в главном офисе партии «Ан-Нахда» в столице страны.

По информации местных источников, сотрудникам служб гражданской обороны удалось в короткие сроки справиться с огнем и эвакуировать застрявших в здании людей, большинство которых — члены политического движения. Один из пострадавших сообщил СМИ, что причиной пожара стала неисправность электросети в главном конференц-зале.

На фотографиях видно, как бывший премьер-министр Али Лараед взывает о помощи из окна второго этажа горящего здания. Его доставили в больницу с многочисленными травмами после того, как он спрыгнул вниз, спасаясь от огня.

Само политическое движение сообщило на странице в Facebook, что один из находившихся в помещении членов погиб, многие другие получили ранения различной степени тяжести.

«Партия соболезнует семье умершего, а также благодарит сотрудников служб гражданской обороны, которые быстро вмешались, чтобы потушить пожар и спасти находящихся в штаб-квартире. Желаем скорейшего выздоровления остальным пострадавшим», — добавлено в заявлении.

Некоторые источники называют и другие версии причины возгорания. Так, СМИ распространяют информацию о том, что один из присутствовавших в здании граждан поджег себя, чем и вызвал пожар.

Партия «Ан-Нахда» придерживается взглядов организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). После революции 2011 года до кардинальных решений президента Каиса Саида она имела парламентское большинство, а лидер движения Рашид аль-Ганнуши занимал должность спикера Собрания народных депутатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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