Экономист Шагайда: снижение цен может привести к пропаже продуктов с полок магазинов

Салехард, 10 декабря. Остановка роста цен на продукты может привести к пропаже продукции с полок магазинов, предупредила директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

Доктор экономических наук считает поддержку овощеводства в России правильным шагом. Однако цены финансовые вложения не стабилизируют, они продолжат расти, предупредила Шагайда. Тем не менее останавливать рыночные цены нельзя — это «путь в никуда», подчеркнула эксперт.

«Не надо делать так, чтобы продукция была дешевле для потребителя. Главное, что нужно сделать, чтобы люди могли купить все нужное для полноценного питания, — это создать условия для увеличения их доходов, а сделать это очень сложно», — сообщила порталу «Ямал-Медиа» Шагайда.

Ранее в администрациях российских регионов сообщили, что сдерживать рост цен на продукты там планируют с помощью компенсаций затрат на корм для скота, ограничения торговых надбавок и других мер. В регионах считают, что дефицита продовольствия не будет.