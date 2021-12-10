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Политолог Рар предсказал новую борьбу из-за «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 09:14
Политика
Политолог Рар предсказал новую борьбу из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 декабря. Партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против «Северного потока — 2» и постарается создать проблемы России в этом направлении, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, члены немецкой партии хотят переложить ответственность за решение по газопроводу на руководство Европейского союза. Поскольку есть разное мнение на проект, то будет новая борьба, предсказал Рар.

Остается непонятно, как проявят себя в вопросе «Северного потока — 2» министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Ясно, что «Зеленые» продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но (новый канцлер Германии) Олаф Шольц настроен на конструктив и разрядку», — добавил аналитик в интервью «Взгляду».

«Северный проект — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые пройдут от российского побережья до Германии. Сейчас оператором проекта является Nord Stream 2 AG с единственным акционером «Газпромом».

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газопровод северный поток - 2 рар
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