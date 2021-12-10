Премьер Британии Джонсон уйдет в декрет

Лондон, 10 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отпуск по уходу за ребенком после рождения дочери.

У политика и его жены Кэрри родился второй ребенок. По этому поводу глава британского правительства намерен взять перерыв на работе, чтобы провести время с супругой, сыном Уилфредом и родившейся дочерью. Об этом сообщает The Sun.

«Я думаю, что премьер-министр играет уникальную роль, и особенно в сложное время для страны. Премьер-министр будет продолжать руководить, как и ожидала бы общественность, но также он будет уделять время своей семье», — заявил премьер.

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Он подчеркнул, что роды прошли хорошо. Его жена и дочь чувствуют себя хорошо, с ними все в порядке. Они благодарны врачам за заботу и поддержку в этот ответственный момент.

Источники сообщают, что 57-летний политик во время родов был со своей супругой. Его видели на улице, когда он возвращался в больницу.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев и эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью для ФАН рассказали, что ссора президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном произошла на почве давних взаимных обид между странами. Однако они будут вынуждены помириться.