Съемки «Аквамена-2» официально завершены

Лос-Анджелес, 10 декабря. Съемочный процесс кинокомикса «Аквамен и Затерянное королевство» официально подошли к концу. Об этом рассказал главная звезда киноленты Джейсон Момоа.

Оригинальный фильм вышел в кинотеатрах в 2018 году и стал успешным. Появление сиквела было лишь вопросом времени, но из-за запутанных планов студии Warner Bros. и пандемии коронавируса рабочий процесс был отложен. Об этом сообщает ScreenRant.

Съемки кинокомикса стартовали летом 2021 года в Лондоне. Теперь же исполнитель роли Артура Карри через соцсети объявил, что команда завершила свою работу.

«О, чуваки, это конец. Вот и все, «Аквамен-2». Мне нужно многим с вами поделиться, я бы хотел этого. Я мог бы так много вам рассказать. Какой эпический день. Я люблю вас. Так хорошо было вернуться домой, чтобы закончить работу. Так много хороших сюрпризов. Люблю вас. Я делаю перерыв. Алоха», — подписал пост Момоа.

Театральный релиз «Аквамена-2» намечен на декабрь 2022 года. Постановщиком киноленты выступил Джеймс Ван. К своим ролям в фильме вернулись Джейсон Момоа, Джейсон Момоа и Патрик Уилсон.

Ранее голливудский актер Том Холланд заявил, что «Человек-паук: Нет пути домой» — это лучший кинокомикс о Питере Паркере за все времена. Он подчеркнул, что фанаты возлагают на фильм большие надежды. Он постарается сделать все, чтобы оправдать их.