Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 10:01
10:01
Спорт
Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
09:59
Общество
Петербуржцы увидели «кровавый» рассвет в ожидании новых погодных катаклизмов
09:55
Происшествия
Частный вертолет попал в снежный вихрь перед аварийной посадкой в Бурятии
09:52
Экономика
Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году
09:52
Происшествия
Ударивший полицейского боец ММА сбежал из петербургского ОМВД
09:50
Политика
Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО
09:49
Наука
Парижский институт мозга заявил, что интервальный сон улучшает творческое мышление
09:48
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
09:47
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на Чукотке достиг 92%
09:47
Армия
Подполковник ВС США Семелрот: Вашингтон поставил Киеву 30 комплексов Javelin в октябре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Конюхов признался, что зарабатывает деньги на путешествия продажей картин

Общество
Конюхов признался, что зарабатывает деньги на путешествия продажей картин
wikipedia.org  /  Leksey / CC0

Москва, 10 декабря. Путешественник Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на поездки. По его словам, у него есть единственный источник заработка — это продажа картин.

Конюхов профессиональный художник. По его словам, он написал около трех тысяч полотен, большинство из которых находятся в частных коллекциях.

«На самом деле, я художник, это моя профессия, но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок — деньги я получаю только за картины, а на экспедиции я их трачу», — указал Конюхов в разговоре с РИА Новости.

Федору Конюхову 12 декабря исполнится 70 лет. В честь юбилея о путешественнике снимут документальный фильм. Информационную поддержку окажет Медиагруппа «Патриот».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Конюхов признался, что зарабатывает деньги на путешествия продажей картин
конюхов деньги путешествие
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать