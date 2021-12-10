Конюхов признался, что зарабатывает деньги на путешествия продажей картин

Москва, 10 декабря. Путешественник Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на поездки. По его словам, у него есть единственный источник заработка — это продажа картин.

Конюхов профессиональный художник. По его словам, он написал около трех тысяч полотен, большинство из которых находятся в частных коллекциях.

«На самом деле, я художник, это моя профессия, но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок — деньги я получаю только за картины, а на экспедиции я их трачу», — указал Конюхов в разговоре с РИА Новости.

Федору Конюхову 12 декабря исполнится 70 лет. В честь юбилея о путешественнике снимут документальный фильм. Информационную поддержку окажет Медиагруппа «Патриот».