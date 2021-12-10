Лондон, 10 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом понимал, что у него все козыри на руках. Читатели британского издания The Telegraph считают, что Вашингтон проиграл в саммите.

Белый дом до сих пор страдает от хаотичного вывода войск из Афганистана, а санкции против Москвы неэффективны, поскольку она провела структурные корректировки. Автор считает, что Кремль не собирался нападать на Украину, поскольку это не входит в его планы. Британцы в комментариях согласились с этим утверждением.

«НАТО — это вчерашнее решение вчерашних проблем, вызванных вчерашними спорами. Без НАТО европейцы отнеслись бы к своей обороне серьезно, увеличили расходы и стали бы работать на дипломатическом поле. НАТО надо распустить, и чем скорее, тем лучше», — написал I Green

John Bentley напомнил, что Украина, как и Крым, когда-то входила в состав России. При этом у США и РФ были договоренности, которые затем Вашингтон нарушил, влезая на украинскую территорию ради размещения ракет.

«У Путина всегда есть преимущество. Он никому ничем не обязан», — подчеркнула Maggie Lavan.

Clive Dudley считает, что Россия лишь хочет защитить свои границы от нападения. Это историческая необходимость государства.

Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе онлайн-саммита просто обозначили свои позиции по ряду проблем. По его мнению, Переговоры нужны были для Европы, чтобы склонить страны в свою сторону.