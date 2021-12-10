Читатели The Telegraph считают, что Запад проиграл России еще 30 лет назад

Лондон, 10 декабря. Коллективный Запад проиграл войну России и Китаю еще 30 лет назад. Об этом заявили британцы, читающие издание The Telegraph.

Автор материала Амброуз Эванс-Причард отметил, что НАТО приходится противостоять Москве, Пекину и Тегерану. По его мнению, президент США Джо Байден пытается договориться с российским лидером Владимиром Путиным, оттеснить его от КНР, отдав Украину на «блюдечке». Читатели статьи поделились своим мнением.

«Слава богу, что есть войны, в которых Британия может не участвовать. Наши войска могут оставаться в казармах, чтобы закончить курс занятий по гендерному, расовому и социальному разнообразию, а также по воук-программам!» — написал J McIvor.

Marcus Plantagenet считает, что на Западе руководят бесхребетные политики, которые не могут справиться даже с коронавирусом. Соответственно, противопоставить что-то России или Китаю они и подавно не смогут.

«Наши политики даже более, чем бесполезны. Вместо того, чтобы сосредоточиться на реальных проблемах, они «зациклились» на «зеленых» проектах, правах трансгендеров и BLM. Поскольку Запад не уделял должного внимания обороне в течение последних 30 лет, сейчас делать это уже слишком поздно», — подчеркнул Maurice Lappin.

Hugo McEwen назвал Байдена слабым президентом, который ведет непосредственную политику. Он надеется, что Западу удастся пережить его срок.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что страны коллективного Запада могут усилить санкционное давление на Россию из-за Украины, однако добиться желаемого результата уже невозможно.