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Пушков согласился с мнением Китая о фальшивой демократии в США

Политика
Пушков согласился с мнением Китая о фальшивой демократии в США
Prt Scr youtube.com  /  The Summit for Democracy

Москва, 10 декабря. Китай не случайно назвал «саммит демократий» США фальшивкой. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что от демократии США осталась лишь оболочка, внутреннее содержание уничтожено интересами Уолл-стрит, подстановками на выборах, диктатом либеральных СМИ, интернет-гигантов, меньшинств.

«А США вместо демократии — власть либеральной элиты. Вот она и проводит саммит с целью сохранить управление миром», — заявил Пушков.

Ранее президент США Джо Байден объявил об открытии организованного государством «Саммита за демократию». В мероприятии примут участие 110 стран. В ходе мероприятия он объявил о финансовой поддержке участников программы.

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пушков байден саммит демократий
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