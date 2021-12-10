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FT: администрация канцлера Германии Шольца допускает остановку «СП-2»

Политика
FT: администрация канцлера Германии Шольца допускает остановку «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 10 декабря. Администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживает проект «Северный поток — 2», но в случае военного конфликта России с Украиной может заблокировать его, сообщает со ссылкой на источники Financial Times.

Собеседники издания отметили, что новое руководство Германии в целом поддерживает российский проект. Но Берлин рассмотрит возможность остановки «СП-2» в случае гипотетического российско-украинского конфликта.

«Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока — 2» в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству», — говорится в публикации.

Источники FT отмечают, что эта мера рассматривается в рамках широкого списка возможных санкций стран Запада в отношении России.

Ранее Министерство экономики и энергетики ФРГ напомнило, что «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, пока процесс сертификации не завершен. В ноябре Германия приостановила сертификацию оператора газопровода в связи с переоформлением организационной структуры. Регулятор тогда напомнил, что сертификация Nord Stream 2 AG возможна только в случае, если компания приведет свою организационно-правовую форму в соответствии с законодательством ФРГ.

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германия северный поток - 2 шольц
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