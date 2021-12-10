Барабанщик Queen объяснил, почему Саша Барон Коэн не сыграл Фредди Меркьюри

Лос-Анджелес, 10 декабря. Саша Барон Коэн изначально должен был сыграть Фредди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия». Об этом рассказал один из основателей группы Queen Роджер Тейлор.

Премьера биографического фильма о легендарной британской рок-группе состоялась в 2018 году. Роль вокалиста исполнил актер Рами Малек, за что в итоге получил премию «Оскар». Однако изначально этот образ на экранах должен был воплотить Саша Барон Коэн. Тейлор объяснил, почему было решено поменять артиста. Об этом сообщает ScreenRant.

instagram.com / @sachabaroncohen

«Я думаю, что он был бы полным дерьмом. Саша настойчив, если не сказать больше. Он также на шесть дюймов выше, чем нужно. Но я посмотрел его последние пять фильмов и пришел к выводу, что он не очень хороший актер. Тут я могу ошибаться. Я думал, что он был совершенно блестящим подрывным комиком, вот в чем он хорош. В любом случае, я думаю, что Рами проделал блестящую работу в почти невозможной роли», — подчеркнул музыкант.

Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, как во время первой встречи с Расселом Кроу тот послал ее к черту. Забавную историю она вспомнила во время вручения премии Австралийской академии кино и телевизионных искусств.