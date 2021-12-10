Барабанщик Queen объяснил, почему Саша Барон Коэн не сыграл Фредди Меркьюри

Лос-Анджелес, 10 декабря. Саша Барон Коэн изначально должен был сыграть Фредди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия». Об этом рассказал один из основателей группы Queen Роджер Тейлор.
Премьера биографического фильма о легендарной британской рок-группе состоялась в 2018 году. Роль вокалиста исполнил актер Рами Малек, за что в итоге получил премию «Оскар». Однако изначально этот образ на экранах должен был воплотить Саша Барон Коэн. Тейлор объяснил, почему было решено поменять артиста. Об этом сообщает ScreenRant.
«Я думаю, что он был бы полным дерьмом. Саша настойчив, если не сказать больше. Он также на шесть дюймов выше, чем нужно. Но я посмотрел его последние пять фильмов и пришел к выводу, что он не очень хороший актер. Тут я могу ошибаться. Я думал, что он был совершенно блестящим подрывным комиком, вот в чем он хорош. В любом случае, я думаю, что Рами проделал блестящую работу в почти невозможной роли», — подчеркнул музыкант.
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