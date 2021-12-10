Украину предложили обмотать проволокой после закона об «агрессоре»

Киев, 10 декабря. Правительство Украины планирует ввести штраф для населения за публичное отрицание факта «агрессии» со стороны России, что вызвало бурную реакцию среди граждан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал законопроект, согласно которому люди не смогут отрицать «оккупацию» украинских территорий России, а также «военную агрессию» со стороны Москвы. Населению пришлись не по душе возможные нововведения.

«Когда меньшинство… прекратит издеваться над страной?» — отреагировал Viktor.

Алексей Н. считает, что это отличная иллюстрация того, как власти затыкают рот людям. Они не только могут формировать «правильное мнение», но и любят навязывать его.

«Ну у нас тогда 73% (столько за Зеленского против Порошенко проголосовали в 2019 году. — Прим. ред.) потенциальных преступников! Пора эту страну уже в колючую проволоку обмотать», — с сарказмом отметил VV.

Светлана Д. иронично отметила, что на Украине нет проблем с работой, тарифами и ценами. Остается только кричать об «агрессии». Поэтому не удивительно, что Запад сливает Киев, поскольку власти надоели ему своим нытьем.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отреагировала на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева пойти на уступки в отношениях с Москвой при наличии встречных шагов с российской стороны.