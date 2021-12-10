Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 08:30
08:26
Происшествия
Двор многоэтажки на Приморском проспекте за ночь превратился в каток из-за прорыва трубы
08:26
Политика
Читатели The Telegraph считают, что Запад проиграл России еще 30 лет назад
08:24
Политика
Пушков согласился с мнением Китая о фальшивой демократии в США
08:23
Политика
FT: администрация канцлера Германии Шольца допускает остановку «СП-2»
08:20
Общество
Метеорологи предупредили жителей Москвы об оттепели на следующей неделе
08:18
Шоу-бизнес
Барабанщик Queen объяснил, почему Саша Барон Коэн не сыграл Фредди Меркьюри
08:16
Общество
Аэропорт Перми временно закрыли из-за обильного снегопада
08:00
Весь мир
Эрдоган призвал граждан Турции поверить в его новую экономическую модель
08:00
Политика
Публицист Чаусов оценил серьезность угроз России от Бжезинского-младшего
07:52
Общество
Украину предложили обмотать проволокой после закона об «агрессоре»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зендая хочет снять фильм об отношениях двух темнокожих девушек

Шоу-бизнес
Зендая хочет снять фильм об отношениях двух темнокожих девушек
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 10 декабря. Голливудская актриса Зендая рассказала, что интересуется режиссурой. Она подчеркнула, что хотела бы снять картину о романе двух темнокожих девушек.

Карьера артистки началась с роли Рокки Блю в телесериале канала Disney «Танцевальная лихорадка!». Однако наибольшую популярность ей принесли съемки в дилогии «Человек-паук», в которой Питера Паркера сыграл Том Холланд. Об этом сообщает ScreenRant.

Помимо своего вклада в поп-культуру, актриса также является активистом по социальным вопросам. Она выступает за права женщин и расовое равенство, и она намерена использовать свое имя для продвижения толерантных целей. В недавнем интервью артистка рассказала, что ее главной целью является режиссура.

«Я просто хочу делать то, что делает меня счастливой, приносит мне радость и наполняет меня как артиста, как личность. Поэтому я держу это в секрете, потому что, если однажды это превратится в совершенно другой карьерный путь, я позволю себе это сделать», — подчеркнула Зендая.

Зендая хочет снять фильм об отношениях двух темнокожих девушек
Федеральное агентство новостей /

Она добавила, что ее волнует мысль о режиссуре. Именно поэтому она так часто бывает на съемочной площадке. Она общается с участниками команды и просит у них советов.

«Фильм будет явно основан на истории любви, в нем не будет травмирующих элементов, часто встречающихся в фильмах для молодых взрослых с ЛГБТК-тематикой. Проект будет чем-то простым и красивым, что сделает вас счастливыми и заставит вас самих влюбиться», — резюмировала актриса.

Ранее стало известно, что МВД России проводит проверку в отношении Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ. В ведомстве отметили, что до окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии будут преждевременными.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Зендая хочет снять фильм об отношениях двух темнокожих девушек
кино лгбт зендая
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать