Зендая хочет снять фильм об отношениях двух темнокожих девушек

Лос-Анджелес, 10 декабря. Голливудская актриса Зендая рассказала, что интересуется режиссурой. Она подчеркнула, что хотела бы снять картину о романе двух темнокожих девушек.

Карьера артистки началась с роли Рокки Блю в телесериале канала Disney «Танцевальная лихорадка!». Однако наибольшую популярность ей принесли съемки в дилогии «Человек-паук», в которой Питера Паркера сыграл Том Холланд. Об этом сообщает ScreenRant.

Помимо своего вклада в поп-культуру, актриса также является активистом по социальным вопросам. Она выступает за права женщин и расовое равенство, и она намерена использовать свое имя для продвижения толерантных целей. В недавнем интервью артистка рассказала, что ее главной целью является режиссура.

«Я просто хочу делать то, что делает меня счастливой, приносит мне радость и наполняет меня как артиста, как личность. Поэтому я держу это в секрете, потому что, если однажды это превратится в совершенно другой карьерный путь, я позволю себе это сделать», — подчеркнула Зендая.

Федеральное агентство новостей /

Она добавила, что ее волнует мысль о режиссуре. Именно поэтому она так часто бывает на съемочной площадке. Она общается с участниками команды и просит у них советов.

«Фильм будет явно основан на истории любви, в нем не будет травмирующих элементов, часто встречающихся в фильмах для молодых взрослых с ЛГБТК-тематикой. Проект будет чем-то простым и красивым, что сделает вас счастливыми и заставит вас самих влюбиться», — резюмировала актриса.

Ранее стало известно, что МВД России проводит проверку в отношении Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ. В ведомстве отметили, что до окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии будут преждевременными.