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Легкомоторный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии

Происшествия
Легкомоторный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии
wikipedia.org  /  Mokhoso / CC BY 4.0

Улан-Удэ, 10 декабря. На территории Бурятии в пятницу, 10 декабря, жесткую посадку совершил частный легкомоторный вертолет. По предварительной информации, происшествие случилось около поселка Выдрино.

Предварительно на борту легкомоторного вертолета находился один человек. Ему удалось выжить. В результате происшествия он получил различные травмы. Медики доставили пострадавшего в больницу. Остальные сведения в данный момент уточняются, передает «КП».

Пресс-центр Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России пообещал прокомментировать этот инцидент немного позже, потому что все обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

Вертолет, который летел из Омска в Тюмень, недавно также совершил аварийную посадку. Пилот посадил воздушное судно после сработавших датчиков.

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