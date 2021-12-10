Легкомоторный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии

Улан-Удэ, 10 декабря. На территории Бурятии в пятницу, 10 декабря, жесткую посадку совершил частный легкомоторный вертолет. По предварительной информации, происшествие случилось около поселка Выдрино.

Предварительно на борту легкомоторного вертолета находился один человек. Ему удалось выжить. В результате происшествия он получил различные травмы. Медики доставили пострадавшего в больницу. Остальные сведения в данный момент уточняются, передает «КП».

Пресс-центр Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России пообещал прокомментировать этот инцидент немного позже, потому что все обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

Вертолет, который летел из Омска в Тюмень, недавно также совершил аварийную посадку. Пилот посадил воздушное судно после сработавших датчиков.