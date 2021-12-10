Пользователи Сети поддержали слова о пресечении провокаций Киева в Донбассе

Москва, 10 декабря. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о пресечении провокаций Киевом в Донбассе, что вызвало бурную реакцию в российских соцсетях.

Военачальник подчеркнул обострение ситуации на востоке Украины и намерение правительства решить конфликт силовым путем. Россияне согласились с его мнением.

«Хоть один уважаемый человек сказал четко, жестко и прямо. Остальные ходят вокруг да около, жуя сопли», — считает Анна.

Один из пользователей высоко оценил заявление. Он рад тому, что в РФ прямо заявили, что не дадут Донбасс в обиду.

«Да, его ответ вызывает уважение! Конкретный мужик!» — поддерживает Андрей Прокудин.

Россиянка Татьяна подчеркнула, что это уже серьезное заявление. По ее мнению, украинские нацисты уже отвоевались. Теперь обстрелы прекратятся. Возможно, президент США Джо Байден тоже пригрозит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее глава российского государства Владимир Путин сравнил конфликт, который происходит на территории Донбасса, с геноцидом. Он сообщил, что все хорошо видят и понимают события, происходящие на востоке Украины.