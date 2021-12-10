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Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с полпредом УрФО Якушевым

Политика
Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с полпредом УрФО Якушевым
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Салехард, 10 декабря. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в обсуждении промышленного производства и строительства жилья на Урале в Совете при полпреде Уральского федерального округа (УрФО) Владимире Якушеве.

Артюхов рассказал полпреду о реализации ключевых инвестпроектов в Ямало-ненецком автономном округе. В том числе о планах освоения месторождений так называемой Тамбейской группы и запуске газопровода «Газ Ямала», который проходит по дну Обской губы.

«Могу долго перечислять все наши добычные проекты, многие из них вообще имеют глобальный масштаб. Есть мелкие, но они все равно в силу специфики дают многомиллиардные инвестиции», — цитирует Артюхова «Ямал-Медиа».

Губернатор ЯНАО поблагодарил Якушева за «активную позицию» по северному широтному ходу. Артюхов уточнил, что в регионе уверенно движутся к реализации этого проекта.

Ранее Артюхов вошел в состав Генсовета партии «Единая Россия». Соответствующее решение было принято по результатам тайного голосования на съезде партии в Москве.

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янао якушев артюхов УРФО
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