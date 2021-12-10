Пользователи Facebook раскритиковали США за планирование «матери» санкций против России

Киев, 10 декабря. Вашингтон готовит против Москвы «мать всех санкций». Об этом рассказал глава международного комитета Сената США Роберт Менендес.

Политик отметил, что ограничения будут введены в случае, если РФ будет «вторгаться» на Украину. Однако россияне выразили иную точку зрения.

«Потом отца всех санкций и так до седьмого колена. Самим-то не надоело такой фигней маяться?» — интересуется Elena I.

Виталий Д. не побоялся заявлений США. Он считает, что на любую подобную «мать» русские ответят своей «кузькиной матерью». Поэтому американцам лучше не вмешиваться.

«Вот и показал зверь свое рыло. Черным по белому: «санкции для российского народа»!» Теперь понятно, как он и вообще все западные лидеры относятся к России и населению, тут проживающему!» — указывает Anna M.

Кирилл С. обвинил США в маразме. По его мнению, Вашингтон в любом случае введет санкции, и тут не будет никаких «если», о которых говорят в Белом доме.

Ранее сенатор Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден допустил две ошибки, которые привели к росту военного напряжения на Украине. По его мнению, глава государства ошибся в выводе войск из Афганистана и в отмене санкций против газопровода «Северный поток — 2».