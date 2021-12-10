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Госдеп: Байден на переговорах с Путиным не заключал соглашений

Политика
Госдеп: Байден на переговорах с Путиным не заключал соглашений
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Киев, 10 декабря. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс раскрыл подробности переговоров президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Он заявил в ответ на вопрос журналистов, что в ходе беседы каких-либо сделок не заключалось. Также не было никаких уступок и других подобных обсуждений.

Представитель Госдепа также заявил, что США не рассматривают с Россией вопрос о границах Украины и путях ее развития. По его словам переговоры были не по границам или чьей-то судьбе. США не обсуждают никакие ситуации по Украине без ее участия, подчеркнул он.

США не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг границы Украины и России. Об этом ранее заявили в Пентагоне.

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украина путин байден
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