Госдеп: Байден на переговорах с Путиным не заключал соглашений

Киев, 10 декабря. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс раскрыл подробности переговоров президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Он заявил в ответ на вопрос журналистов, что в ходе беседы каких-либо сделок не заключалось. Также не было никаких уступок и других подобных обсуждений.

Представитель Госдепа также заявил, что США не рассматривают с Россией вопрос о границах Украины и путях ее развития. По его словам переговоры были не по границам или чьей-то судьбе. США не обсуждают никакие ситуации по Украине без ее участия, подчеркнул он.

США не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг границы Украины и России. Об этом ранее заявили в Пентагоне.