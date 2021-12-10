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Байден побеседовал с лидерами «Бухарестской девятки» после разговора с Путиным

Политика
Байден побеседовал с лидерами «Бухарестской девятки» после разговора с Путиным
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 10 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с восточным флангом НАТО, который составляют страны «Бухарестской девятки». Случилось это сразу после беседы с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.

Содержание разговора не раскрывается, однако ранее администрация президента сообщала, что Байден планирует оповестить союзников об итогах переговоров с Путиным. В состав «девятки» входят такие страны, как Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

«Разговор президента с лидерами "Бухарестской девятки"... продолжался с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья (23:17-23:57 по московскому времени)», — сообщили в Белом доме.

В ходе телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина были обсуждены вопросы касательно нерасширения НАТО на восток США. Лидеры стран договорились, что данный вопрос будет урегулирован с союзниками Вашингтона, передает «Царьград».

Онлайн-разговор с Путиным Байден отметил как прямой и открытый. Глава США также сообщил, что Вашингтон не станет применять силу против РФ в одностороннем порядке.

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