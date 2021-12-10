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Пользователи «ВКонтакте» сомневаются во вступлении Украины в НАТО

Политика
Пользователи «ВКонтакте» сомневаются во вступлении Украины в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность относительно возможного вступления Украины в НАТО. Однако пользователи соцсетей считают, что Москве не стоит переживать.

Глава государства во время онлайн-саммита с президентом США Джо Байденом подчеркнул, что подобный шаг Киева приведет к размещению вооружения, которое будет угрожать РФ. Однако россияне считают, что опасаться нечего.

«Украина намеков не понимает. Россия не даст разрешения вступить ей в НАТО. Ничего у киевского режима не выйдет. И чем раньше он это осознает, тем быстрее на Украине начнет жизнь налаживаться», — поделился своим мнением Евгений П.

Артем С. считает, что Украина никогда не окажется с НАТО. У нее есть военный конфликт, который является ключевым препятствием на пути к этой цели. По его мнению, все заявления политиков — это сказки для украинцев.

«Кому нужна Украина с ее заоблачными долгами? Ни НАТО, ни нам. Все создают видимость разборок, чтобы Украине не было печально от собственного унижения. Растащат украинскую землю по клочкам, когда совсем та станет банкротом, долго в долг не проживут», — считает Марина П.

Валентин А. уверен, что Украина идет по пути в Грузию. Та тоже хотела в НАТО, но ее не взяли, и когда в Тбилиси это поняли, то напали на Южную Осетию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден затронули в ходе переговоров необходимость обсудить вопросы по НАТО с другими членами Североатлантического альянса.

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украина нато соцсети
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