Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 06:55
06:42
Происшествия
Спасатели эвакуировали торговые центры Новосибирска из-за сообщений о минировании
06:20
Политика
Байден побеседовал с лидерами «Бухарестской девятки» после разговора с Путиным
06:18
Политика
Пользователи «ВКонтакте» сомневаются во вступлении Украины в НАТО
06:00
Общество
Козерогам стоит быть внимательнее, а Весам сдержаннее: гороскоп на 10 декабря
06:00
Общество
Финансист Хасанов спрогнозировал, что может привести к мировой экономической катастрофе
05:51
Общество
МВД предложило сделать пистолет единственным разрешенным видом сигнального оружия
05:49
Экономика
Минстрой предложил улучшить контроль над рынком аренды жилья в России
05:48
Армия
Депутат Госдумы Шхагошев назвал дешевым маневр украинского корабля ВМС
05:47
Общество
Роспотребнадзор предупредил об отсутствии обоняния при штамме «Омикрон»
05:15
Политика
Политолог Ищенко: на переговорах Путин и Байден лишь обозначили позиции своих стран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МВД предложило сделать пистолет единственным разрешенным видом сигнального оружия

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 05:51
Общество
МВД предложило сделать пистолет единственным разрешенным видом сигнального оружия
wikipedia.org  /  P. Ubriaco / CC BY 2.5

Москва, 10 декабря. МВД планирует запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Соответствующее письмо уже направлено в Минпромторг.

В документе говорится, что на данный момент в законе не существует четких пунктов, касающихся вопроса регулирования оружия. Не указано, какие виды могут быть использованы и существуют ли ограничения по калибру, передает РИА Новости.

«Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 ФЗ "Об оружии", установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров», — говорится в письме.

В Министерстве внутренних дел также выразили обеспокоенность растущим спросом на списанное оружие. Документ с предложенными поправками отправлен в Минпромторг, передает «Царьград».

Еще одна инициатива МВД касается финансовых пирамид. Ведомство выступило за возможность блокировки соответствующих сайтов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / МВД предложило сделать пистолет единственным разрешенным видом сигнального оружия
запрет мвд пистолеты сигнальное оружие
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать