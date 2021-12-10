МВД предложило сделать пистолет единственным разрешенным видом сигнального оружия

Москва, 10 декабря. МВД планирует запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Соответствующее письмо уже направлено в Минпромторг.

В документе говорится, что на данный момент в законе не существует четких пунктов, касающихся вопроса регулирования оружия. Не указано, какие виды могут быть использованы и существуют ли ограничения по калибру, передает РИА Новости.

«Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 ФЗ "Об оружии", установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров», — говорится в письме.

В Министерстве внутренних дел также выразили обеспокоенность растущим спросом на списанное оружие. Документ с предложенными поправками отправлен в Минпромторг, передает «Царьград».

Еще одна инициатива МВД касается финансовых пирамид. Ведомство выступило за возможность блокировки соответствующих сайтов.