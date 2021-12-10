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Минстрой предложил улучшить контроль над рынком аренды жилья в России

Экономика
Минстрой предложил улучшить контроль над рынком аренды жилья в России
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 10 декабря. Минстрой РФ разработал проект закона о разработке государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде машиномест, апартаментов и квартир.

Новшество должно повысить транспарентность рынка аренды, с которого бюджет ежегодно недополучает около 162 млрд рублей, сообщает со ссылкой на законопроект Минстроя «Коммерсант».

Тех арендодателей, которые не вносят данные по сдаче недвижимости в аренду в специальное онлайн-приложение, предлагают наказывать штрафом в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и 50 тысяч рублей для компаний. Все расчеты владельцы недвижимости и арендаторы должны будут производить через ГИС.

В начале ноября законопроект направили в профильные министерства и ведомства для согласования. В Минстрое ожидают внесения инициативы в Госдуму в весеннюю сессию.

Разработка ГИС началась в августе текущего года по поручению президента России Владимира Путина. В Минстрое отметили, что система будет полностью принадлежать государству. Ее оператором станет само министерство.

Ранее участники рынка сообщили, что дефицит свободных для аренды домов образовался в Московской области на период новогодних праздников. Спрос на аренду загородной недвижимости на Новый год вырос по сравнению с прошлым годом на 15%.

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минстрой жилье недвижимость
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