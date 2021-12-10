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Депутат Госдумы Шхагошев назвал дешевым маневр украинского корабля ВМС

Армия
Депутат Госдумы Шхагошев назвал дешевым маневр украинского корабля ВМС
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 декабря. Происшествие с судном «Донбасс» ВМС Украины в акватории Керченского пролива в целом похоже на действия Киева. Соответствующее заявление сделал член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат заявил, что Украина этим инцидентом показала, что напряженность на территории региона сохраняется. По словам российского парламентария, Киев рассчитывает, что западные страны помогут ему.

Депутат подчеркнул, что подобная модель поведения достаточно похожа на Украину. Шхагошев при этом подчеркнул, что действия экипажа этого украинского корабля являются «дешевым маневром».

По словам Шхагошева, если в прошлом речь шла о провокации от НАТО, то сейчас этой деятельностью занимается Украина, которой в данный момент нужно показать Москве, что напряженность в акваториях Черного и Азовского морях сохраняется, передает РИА Новости.

В Киеве недавно сообщили, что это украинское судно не входило в «чувствительные зоны». По мнению украинской стороны, этот корабль выполнял свои задачи в собственных территориальных водах.

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украина донбасс шхагошев
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