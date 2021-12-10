Роспотребнадзор предупредил об отсутствии обоняния при штамме «Омикрон»

Москва, 10 декабря. Отличия течения коронавирусной инфекции при заражении штаммом «Омикрон» перечислила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам при заражении омикрон-штаммом симптомы развиваются быстрее, чем при других мутациях COVID-19. Более того, у инфицированных новым вариантом заболевания не отмечаются потеря обоняния и нарушение вкуса.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина поделилась в интервью РИА Новости, что большая часть заболевших штаммом «Омикрон» являются молодыми людьми от 20 до 30 лет. При этом ситуация среди населения России может сложиться совершенно по-другому, добавила она.

Ранее профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин заявил, что омикрон-штамм может стремительно вытеснить дельта-штамм в России. Он отметил, что необходимо принимать во внимание динамику его распространения в ЮАР и Великобритании.