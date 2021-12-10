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Политолог Ищенко: на переговорах Путин и Байден лишь обозначили позиции своих стран

Политика
Политолог Ищенко: на переговорах Путин и Байден лишь обозначили позиции своих стран
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе онлайн-саммита просто обозначили свои позиции по ряду проблем. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Москва и Вашингтон провели переговоры в режиме видеоконференции. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил итоги встречи глав государств.

«Итоги ожидаемы, то есть, никаких. Учитывая, что накануне встречались, за неделю или за две до переговоров, госсекретарь и министр иностранных дел Российской Федерации и беседовали на повышенных тонах, не нашли никаких точек соприкосновения. Было понятно, что и у президентов никаких точек соприкосновений не будет. Это будут заявления позиции друг друга», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: на переговорах Путин и Байден лишь обозначили позиции своих стран
ПолитРоссия

Он добавил, что саммит был направлен не на поиск компромиссов, поскольку возможности для этого уже исчерпаны. США и РФ ориентировались на внешний мир. Переговоры нужны были для Европы, чтобы склонить страны в свою сторону.

Ранее Ищенко заявил, что официальному Пекину нет дела до того, будут представители США на Олимпиаде или нет. По его мнению, на подобных мероприятиях от политиков нет никакого толка.

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