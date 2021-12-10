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Том Холланд назвал «Человека-паука: Нет пути домой» лучшим фильмом о супергерое

Шоу-бизнес
Том Холланд назвал «Человека-паука: Нет пути домой» лучшим фильмом о супергерое
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Лос-Анджелес, 10 декабря. Голливудский актер Том Холланд заявил, что «Человек-паук: Нет пути домой» — это лучший кинокомикс о Питере Паркере за все времена.

Артист воплотил роль знаменитого супергероя уже в пяти фильмах, из которых два — сольные проекты, а остальные три — две части «Мстителей» и «Первый мститель: Противостояние». Об этом сообщает ScreenRant.

В недавнем интервью Холланд рассказал, что фанаты возлагают на фильм «Человек-паук: Нет пути домой» большие надежды. Он постарается сделать все, чтобы оправдать их.

Том Холланд назвал «Человека-паука: Нет пути домой» лучшим фильмом о супергерое
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Это лучший фильм о Человеке-пауке, который когда-либо был снят. Это так весело и увлекательно. Это эмоционально, это искренне. Для меня было такой честью играть в Человека-паука все это время. То, что дошло до этого момента, честно говоря, значит для меня целый мир», — подчеркнул актер.

Ранее Холланд рассказал об отношениях с другими актерами, игравшими Человека-паука. Актер пошутил, что он, Тоби Маугайр и Эндрю Гарфилд являются «потерянными братьями», поскольку их связывает популярный персонаж.

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кино человек-паук том холланд
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