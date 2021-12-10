Три человека пострадали во время аварии на Ямале

Салехард, 10 декабря. На дороге в городе Надыме случилось ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Всех людей, которые получили травмы в результате аварии медики доставили в больницу.

По предварительной информации, легковая машина пыталась проехать на мигающий сигнал светофора. В результате этого произошло столкновение с другим легковым автомобилем. В салоне каждого из транспортных средств находились водитель и пассажир. Во время инцидента пострадали три человека, которых госпитализировали в Центральную районную больницу, передает «Ямал-Медиа».

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров ранее скончался во время аварии в Подмосковье на территории Раменского городского округа. В результате ДТП также погиб и приятель народного избранника, который также находился в салоне автомобиля.