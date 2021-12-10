Путин сообщил о незаинтересованности граждан России в распаде страны

Москва, 10 декабря. Страны Североатлантического альянса хотели бы превратить Россию в Московию. Однако русский народ не имеет в этом никакой заинтересованности, рассказал российский президент Владимир Путин.

Так он прокомментировал заявление режиссера Александра Сокурова, который предложил продумать конструкцию России как государства, а также «отпустить» людей, желающих жить своей жизнью. В ответ на это Путин призвал «не толкать» страну к опасной черте. По его словам, в этом заключаются интересы НАТО.

«Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию?» — ответил Путин.

При этом ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером США Джо Байденом. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны согласились с необходимостью согласовать различные вопросы по НАТО с Альянсом. Вместе с этим, как пишет автор Asia Times, своей предсказуемостью и недальновидностью блок сам развязал руки России, передает «Царьград».