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Мурашко сообщил о начале вакцинации подростков до конца 2021 года

Общество
Мурашко сообщил о начале вакцинации подростков до конца 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 10 декабря. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 развернется в России до конца текущего года. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал препарат от коронавируса «Спутник М», предназначенный для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Прививки детям ставят либо с добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

«До конца года первую вакцинацию проведем (среди подростков. — Прим. ред.) по всей России», — отметил глава ведомства.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи сообщил о производстве вакцины от коронавирусной инфекции для подростков — «Спутник М». Также он добавил, что до конца текущего года в гражданский оборот планируется выпустить около 200–250 тысяч доз данного препарата.

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