Диетолог Караева предостерегла от ежедневного употребления пива даже в малых дозах

Москва, 10 декабря. Ежедневное употребление даже малых доз пива, вопреки распространенному мнению, пагубно влияет на организм, считает диетолог-нутрициолог Ирина Караева.

По мнению врача, логика «Каждый день по кружке пива — проживешь сто лет счастливо» с реальностью ничего общего не имеет. Ежедневное употребление напитка в больших количествах приводит к проблемам со здоровьем, подчеркнула Караева.

«Даже в небольших дозах пиво негативно влияет на функционирование головного мозга, клетки массового гибнут из-за кислородного голодания. Также алкоголь может вызывать головную боль и расстройства желудка», — сообщила РИА Новости диетолог.

Алкоголь оказывает пагубное влияние на организм в целом. От его употребления страдает сердечно-сосудистая система, отмечает Караева. По ее словам, сердце увеличивается в размерах и «покрывается слоем жира», что грозит появлением гипертонии и аритмии.

Ранее американский диетолог Уильям Ли заявил, что для нормализации процесса расщепления и образования новых кровеносных сосудов — ангиогенеза — важно употреблять такие продукты, как сыр, пиво, томаты, малина и гранат. Они поспособствуют укреплению сразу нескольких систем организма.