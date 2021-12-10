Основатель Binance Чжао сообщил, что курс биткоина будет расти в ближайшие годы

Москва, 10 декабря. Рынок криптовалюты продолжит расти в течение ближайших 5–10 лет, а также котировки биткоина. Об этом сообщил основатель и генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао.

По словам эксперта, краткосрочные прогнозы по криптовалютам делать всегда затруднительно. Кроме того, число участников рынка активно растет, что в долгосрочной перспективе приведет к росту стоимости валюты, заявил Чжао.

«В течение следующих 5–10 лет индустрия продолжит расти, а с ней и стоимость биткоина, однако сложно сейчас предсказать, каким будет этот рост», — сказал он.

Ранее аналитики поделились своими прогнозами по курсу биткоина в декабре.Как считает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк могут повысить ставки, чтобы сдержать инфляцию, что дополнительно ударит по биткоину, после чего он может уйти к 50 тыс. долларов.