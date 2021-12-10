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Политолог Бортник назвал конфликт Зеленского и Ахметова «демонстрацией мускулов»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 03:54
Политика
Политолог Бортник назвал конфликт Зеленского и Ахметова «демонстрацией мускулов»
wikipedia.org  /  Komul/CC BY-SA 3.0

Киев, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский ведет активную борьбу с самым богатым человеком страны Ринатом Ахметовым. Глава государства закручивает гайки бизнесу предпринимателя, в то время как его СМИ жестко критикуют украинское руководство.

Ринат Ахметов является основателем компании «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ), деятельность которой сконцентрирована в двух структурах: на горно-металлургическом «Метинвесте» и энергетическом ДТЭК. Также Ахметов владеет телеканалом «Украина» — самым популярным в стране.

Конфликт между бизнесменом и главой государства начался, когда украинские власти анонсировали ряд законодательных мер, которые негативно отразятся на бизнесе Ахметова. Они удорожат весь цикл одной из наиболее прибыльных отраслей СКМ.

Примечательно, что после череды этих выпадов со стороны украинского руководства популярные медиаресурсы Ахметова начали жестко критиковать центральную власть. Пик конфликта пришелся на пресс-конференцию Зеленского, во время которой он обвинил предпринимателя в попытке организовать государственный переворот. Который, конечно, не произошел.

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, что все закончится договоренностями. По его мнению, президент Украины и бизнесмен зависят друг от друга.

Если Зеленский атакует Ахметова, то это нанесет непоправимый урон экономике страны, а также приведет к кризису в энергетике. Ахметов не будет выступать яро против Зеленского, так как стоимость его активов снижается при любой нестабильности в государстве.

«Поэтому пока мы больше видим демонстрацию мускулов, но не активную фазу противостояния», — передает слова Бортника газета «Известия».

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что в очном противостоянии Ринат Ахметов мог бы раздавить украинского лидера Владимира Зеленского как мошку.

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