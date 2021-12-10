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Замглавы офиса президента Украины: Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

Политика
Замглавы офиса президента Украины: Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Белого дома Джо Байдену о готовности к прямым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.

В эфире телепрограммы «Прав на власть» на канале «1+1» Сибига отметил, что в ходе беседы двух лидеров прозвучало заявление о готовности президента Украины к прямым переговорам с Путиным.

«Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию и мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнеров, дойдет дело и до такого разговора», — подчеркнул Сибига.

Телефонный разговор Зеленского с Байденом состоялся в четверг, 9 декабря, на фоне сообщений о попытке корабля ВМС Украины «Донбасс» войти в Керченский пролив. Судно развернулось почти одновременно с окончанием переговоров, отмечают СМИ.

Переговоры длились около полутора часов, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, беседа прошла в открытой и прямой атмосфере.

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