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Автоэксперт Шумский предупредил о начале новогоднего «пробочного сезона»

Общество
Автоэксперт Шумский предупредил о начале новогоднего «пробочного сезона»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 декабря. Пик «пробочного сезона» на улицах российских городов в этом году может выпасть на 27-31 декабря, начнутся новогодние заторы уже 10-12 декабря, считает руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Специалист отмечает, что появление новогодних пробок неизбежно. Они «начинают собираться» с 10-12 декабря и постепенно усиливаются.

«Такие пробки постепенно "набирают обороты", и в последнюю неделю перед Новым годом происходит наибольший наплыв автомобилистов, которые едут закупаться подарками и продуктами», — сообщил в интервью радио Sputnik Шумский.

По словам эксперта, существует пара способов избежать потери времени в таких заторах. Во второй половине декабря Шумский посоветовал пользоваться внеуличным транспортом (трамваи, метро и электрички), который не стоит в дорожных заторах. Другим способом избежать новогодних пробок Шумский назвал заказ всего необходимого с доставкой на дом.

Ранее автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар рассказал, какие ошибки допускают водители в холодное время года. Одна из самых грубых — начало движения без прогрева мотора, считает специалист.

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автомобили пробки авто шумский
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