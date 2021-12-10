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Госпогранслужба Украины не имеет информации об инциденте с кораблем в Керченском проливе

Армия
Госпогранслужба Украины не имеет информации об инциденте с кораблем в Керченском проливе
youtube.com  /  Prt Scr

, 10 декабря. Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией об инциденте с участием судна управления «Донбасс» ВМС страны, которое направляется в сторону Керченского пролива, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ заявила, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в направлении Керченского пролива, при этом требования изменить курс не выполняет.

«В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации», — передает агентство на своем сайте.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины провели ходовые испытания полученных от Соединенных Штатов Америки катеров береговой охраны типа Island в Черном море.

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