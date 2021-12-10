Минимум 49 человек скончались и 58 пострадали во время аварии в Мексике

Мехико, 10 декабря. Минимум 49 человек скончались, еще 58 получили травмы во время аварии на территории Мексики. Соответствующей информацией поделилась радиостанция noticias MVS.

По информации радиостанции, грузовой автомобиль, который перевозил несколько десятков беженцев протаранил подпорную стену. В результате этого транспортное средство перевернулось. Некоторые пассажиры вылетели из прицепа.

Сотрудники спасательных служб сообщили, что большинством пассажиров грузового автомобиля являются выходцы Гватемалы.

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров недавно умер во время ДТП в Раменском городском округе. Авария также унесла жизнь друга народного избранника.